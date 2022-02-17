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16 февраля 22, 19:28
Швеция отказалась от членства в НАТО
Анн Линде
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Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде подписала внешнеполитическую декларацию 2022 года.

Правительство Швеции не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Глава МИД Швеции Анн Линде подписала внешнеполитическую декларацию 2022 года. Документ, обнародован на сайте правительства Швеции.

"Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - заявила она.

Линде отметила, что такой курс предполагает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

"Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые и тайные. Усилено российское военное присутствие у границ Украины и требования России относительно гарантий безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности", - заявила глава МИД Швеции.

По ее словам, защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", - сказала Линде.

Ранее глава МИД Швеции также заявляла, что Швеция не намеревается подавать заявку на вступление в НАТО.

 

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