В США назвали новую дату возможного вторжения РФ

Вероятность вторжения России 16 февраля всегда была преувеличена. Основное внимание следует обратить на 20 февраля и последующие дни. Об этом заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман, сообщает издание Politico.

В подтверждение своих рассуждений эксперт приводит несколько факторов. В частности, напоминает, что в эти сроки, по некоторым данным, должны завершиться российско-белорусские военные учения. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси заявляли, что после учений территорию республики покинут все российские солдаты.

"Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет", - говорит Кофман.

Еще одним аргументом для возможного наступления РФ он назвал окончание Мюнхенской конференции по безопасности, с которой в Украину вернется президент Владимир Зеленский. Также 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине и Путин, пишет СМИ, не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не огорчать китайского лидера Си Цзиньпина.

Напомним, сегодня в Белом доме заявили, что Россия может и дальше готовить войну. Также сообщалось, что к украинской границе стянули еще семь тысяч российских военных - после заявления Минобороны РФ об отводе войск.