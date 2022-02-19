Наблюдатели СММ ОБСЕ массово ушли в отпуск — Радио Свобода

Более 60% наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из западных стран и более 40% украинских сотрудников ушли во внеочередные отпуска в связи с военно-политической ситуацией в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные одного из разведорганов Украины.

По информации издания, руководство СММ ОБСЕ позволило брать внеочередные отпуска всем сотрудникам миссии. Соответствующее письмо среди сотрудников СММ было распространено 13 февраля.

Согласно полученной изданием информации, более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

В то же время, по данным РС, почти все иностранные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждение об эвакуации. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ, сообщает РС.

В СММ ОБСЕ изданию не опровергли и не подтвердили эту информацию. В то же время, там сослались на сообщения для прессы от 13 февраля, в котором говорится, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует оставить Украину в следующие несколько дней.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил о важности того, чтобы в Украине оставались дипломаты и ОБСЕ, чья мониторинговая деятельность является "дополнительным фактором сдерживания".

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