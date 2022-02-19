Трансляция заявления Байдена о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выступает с заявлением о ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден 18 февраля выступил с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но, по мнению Байдена, дипломатическое решение все еще возможно – пока вторжение не началось.
В начале выступления Байден сказал, что совершил два очень важных звонка. Он поговорил с двухпартийной группой членов Конгресса и вице-президентом Камалой Харрис. Президент США также поговорил с партнерами по НАТО.
"Несмотря на усилия России расколоть нас, этого не удалось", – сказал Байден.
Байден рассказал о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, обстреле ими детского сада и попытке России ложно обвинить в этом Украину. Он также отметил рост дезинформации со стороны РФ.
Фейковые заявления России, которые она сделала в последние дни, полностью соответствуют прогнозам, которые делали США.
Байден отметил, что украинские войска ведут себя достаточно сдержанно, не позволяя втянуть себя в войну.
Российские войска практически полностью окружили Украину, и у нас есть основания полагать, что РФ вторгнется в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни и нападет на Киев, сказал Байден.
"Мы не будем отправлять свою армию в Украину, но продолжим оказывать ей военную и гуманитарную помощь", – сказал Байден.
Байден напомнил о санкциях, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину.
Президент США сообщил, что дипломатический путь все еще существует для России, и госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если Россия не нападет.
Байден сказал, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении.
Президент США сказал, что он убежден, что Путин принял решение о вторжении, но возможности дипломатии не исчерпаны, пока оно не началось.
Напомним, в январе 2022 года Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
В ночь на 18 февраля 2022 года Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины после тревожных слов Байдена.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал сегодня, что Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение.