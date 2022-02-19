Трансляция заявления Байдена о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден 18 февраля выступил с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но, по мнению Байдена, дипломатическое решение все еще возможно – пока вторжение не началось.





В начале выступления Байден сказал, что совершил два очень важных звонка. Он поговорил с двухпартийной группой членов Конгресса и вице-президентом Камалой Харрис. Президент США также поговорил с партнерами по НАТО.





"Несмотря на усилия России расколоть нас, этого не удалось", – сказал Байден.





Байден рассказал о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, обстреле ими детского сада и попытке России ложно обвинить в этом Украину. Он также отметил рост дезинформации со стороны РФ.





Фейковые заявления России, которые она сделала в последние дни, полностью соответствуют прогнозам, которые делали США.





Байден отметил, что украинские войска ведут себя достаточно сдержанно, не позволяя втянуть себя в войну.





Российские войска практически полностью окружили Украину, и у нас есть основания полагать, что РФ вторгнется в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни и нападет на Киев, сказал Байден.





"Мы не будем отправлять свою армию в Украину, но продолжим оказывать ей военную и гуманитарную помощь", – сказал Байден.





Байден напомнил о санкциях, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину.





Президент США сообщил, что дипломатический путь все еще существует для России, и госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если Россия не нападет.





Байден сказал, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении.





Президент США сказал, что он убежден, что Путин принял решение о вторжении, но возможности дипломатии не исчерпаны, пока оно не началось.







