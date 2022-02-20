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19 февраля 22, 14:56
Россия опять проигнорировала заседании ТКГ
Андрей Костин
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Неучастие России в переговорах по Донбассу свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации

Сегодня, 19 февраля, Россия снова не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, созванном на 11:00 по инициативе координатора ОБСЕ для срочного обсуждения ситуации безопасности. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

Украинская сторона отметила, что повторный отказ РФ от участия в переговорах вызывает удивление, поскольку политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по его усилению.

Украинская делегация заявила, что неучастие России свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства РФ о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины.

Как отмечается, в ходе консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ Микко Киннуненом украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие. 

18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ. Утром 19-го погиб военный.
liga.net
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