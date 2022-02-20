Украина инициирует консультации по Будапештскому меморандуму

Президент Владимир Зеленский заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина инициирует консультации стран-подписантов Будапештского меморандума.

Зеленский напомнил, что после начала российской агрессии в 2014 году Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, но безуспешно.

"Того оружия у нас нет. Как и безопасности. И части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан", – сказал он.





Однако у Украины осталось "право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира", – заявил Зеленский.





Он напомнил, что после начала российской агрессии в 2014 году Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, но безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз", - сказал Зеленский, подчеркнув, что эта попытка – последняя, и если консультации снова не состоятся или по их результатам Украина не получит конкретных решений по обеспечению ее безопасности, она "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 должны быть подвергнуты сомнению".

"Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел (Дмитрию Кулебе – Ред.)", – заявил президент.

Зеленский считает символичным, что пятнадцать лет назад именно на Мюнхенской конференции Россия заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности.





"Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере – аннексия Крыма и агрессия против моего государства", – сказал президент.





Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно выполняет минские и нормандские договоренности, в основе которых "безусловное признание территориальной целостности и независимости Украины", и добивается дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, причем исключительно на основе международного права.



