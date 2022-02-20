В Оттаве протест разгоняла конная полиция. ВИДЕО

В канадской столице Оттаве в субботу, 19 февраля, полиция применила спецсредства для разгона акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

В результате спецоперации задержаны около 150 человек: 47 человек были арестованы в субботу, еще более 100 - в пятницу. Правоохранители эвакуировали 38 транспортных средств.





По данным полиции, им пришлось использовать дубинки, перцовый газ, светошумовые гранаты и травматическое оружие для усмирения демонстрантов, которые "вели себя агрессивно". "Протестующие нападали на офицеров с оружием, что требовало применения ударного оружия средней дальности (ARWEN)", - отчиталось руководство. К разгону протестующих была привлечена также конная полиция. О пострадавших не сообщалось. "Мы говорили вам уйти. Мы дали вам время уйти. Мы действовали медленно и упорядоченно, но вы были агрессивны по отношению к полицейским и их лошадям", - говорится в заявлении правоохранителей.



