В Оттаве протест разгоняла конная полиция. ВИДЕО

В канадской столице Оттаве в субботу, 19 февраля, полиция применила спецсредства для разгона акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
В результате спецоперации задержаны около 150 человек: 47 человек были арестованы в субботу, еще более 100 - в пятницу. Правоохранители эвакуировали 38 транспортных средств.
По данным полиции, им пришлось использовать дубинки, перцовый газ, светошумовые гранаты и травматическое оружие для усмирения демонстрантов, которые "вели себя агрессивно".
"Протестующие нападали на офицеров с оружием, что требовало применения ударного оружия средней дальности (ARWEN)", - отчиталось руководство.
К разгону протестующих была привлечена также конная полиция. О пострадавших не сообщалось.
"Мы говорили вам уйти. Мы дали вам время уйти. Мы действовали медленно и упорядоченно, но вы были агрессивны по отношению к полицейским и их лошадям", - говорится в заявлении правоохранителей.
Напомним, в течение трех недель протестующие, среди которых много водителей грузовиков со своими машинами, блокировали центр города перед парламентом и канцелярией премьер-министра. Дальнобойщики требовали от правительства отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Вскоре к водителям присоединились недовольные правлением премьер-министра страны Джастина Трюдо жители столицы. 7 февраля в Оттаве ввели режим ЧП.