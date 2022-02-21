Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Симптомы болезни проявляются в легкой форме, сообщает Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец в воскресеньее, 20 февраля.

Указано, что 95-летний британский монарх продолжит выполнять "легкие обязанности" в Виндзорском замке в течение следующей недели.

"Она продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям", – говорится в заявлении дворца.

Известно, что королева получила три укола вакцины от коронавируса.

Ранее в феврале был диагностирован коронавирус у наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы.