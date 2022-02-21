Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.25
USD
28.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 февраля 22, 19:22
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Британский монарх продолжит выполнять "легкие обязанности" в Виндзорском замке в течение следующей недели.

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Симптомы болезни проявляются в легкой форме, сообщает Associated Press со ссылкой на Букингемский дворец в воскресеньее, 20 февраля.

Указано, что 95-летний британский монарх продолжит выполнять "легкие обязанности" в Виндзорском замке в течение следующей недели.

"Она продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям", – говорится в заявлении дворца.

Известно, что королева получила три укола вакцины от коронавируса.

Ранее в феврале был диагностирован коронавирус у наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы.
Korrespondent
Ещё по теме:
Разница между бустерной и дополнительной дозами вакцины
Противопоказания к COVID-вакцинации имеет 1% украинцев
COVID оставляет антитела, атакующие здоровые ткани – ученые
В Украине боле семи тысяч новых случаев COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разведка США оценила число войск РФ возле Украины
noimageВ Оттаве протест разгоняла конная полиция. ВИДЕО
Лента новостей