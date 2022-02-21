Разведка США оценила число войск РФ возле Украины

Россия нацелила против Украины 75% боевых подразделений своих обычных вооруженных сил. Об этом заявил американский чиновник, непосредственно знакомый с разведкой, сообщает CNN в воскресенье, 20 февраля.

Как полагает чиновник США, сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины является весьма необычным, и это одна из причин, по которой США считают, что РФ готова к нападению. Речь идет об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп, расположенных в пределах 60 км от Украины. Хотя эта цифра составляет 75% основных боевых единиц России, это меньше половины всего личного состава российской армии.

Чиновник добавляет, что войска РФ в сочетании с подконтрольными РФ силами в ОРДЛО могут достигать 190 тысяч человек, развернутых вокруг Украины. В частности, около 35 из 50 известных дивизионов ПВО развернуты против Украины. Также около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков находятся в пределах досягаемости Украины, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.

CNN пишет, что в настоящее время российские силы значительно превосходят по численности украинские вооруженные силы. Однако издание не может независимо проверить разведданные.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что возле Украины нет ни одной ударной группировки РФ. Говорить о том, что нападение России на Украину будет завтра или послезавтра неуместно, подчеркнул Алексей Резников.

Также сообщалось, что сепаратисты размещают артиллерию среди жилых домов. Из артиллерии, размещенной среди жилых домов, сепаратисты обстреливают населенные пункты и провоцируют украинских военных на ошибки.