Вторжение или нет? Мнения США и Британии

Решение президента России Владимира Путина направить войска, которые он назвал "миротворцами", на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей не является дальнейшим вторжением, а потому не повлечет за собой более широкий пакет антироссийских санкций, заявили в Белом доме. Тем временем Британия считает, что вторжение уже началось, и объявила "первый шквал" экономических санкций. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В администрации президента США Джо Байдена считают, что полноценное вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Однако сейчас это еще не оно, заявил Reuters представитель Белого дома.

Другой чиновник заявил журналистам, что Вашингтон будет продолжать дипломатические отношения с Москвой до тех пор, "пока не покатятся танки".

После заявления Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" Белый дом заявил, что запретит американские инвестиции в эти регионы. О дополнительных мерах будет объявлено позднее во вторник, 22 февраля. Но эти меры были отделены от более широкого пакета санкций, которые Вашингтон пообещал ввести против Москвы в случае, если Россия вторгнется в Украину.

Первый представитель администрации заявил Reuters, что отправка российских войск в сепаратистские регионы не является отступлением от того, что Россия уже сделала, и именно поэтому это не привело к более широким санкциям.

"Это не новое вторжение, так как это территория, которую они уже оккупировали", - пояснил он.

Чиновник, который выступал перед журналистами, тоже сказал, что отправка российских войск в неподконтрольные регионы Донбасса не нова.

"Ввод российских войск на Донбасс сам по себе не был новым шагом. Российские войска находились в регионе Донбасса в течение последних восьми лет… Сейчас они принимают решение сделать это более откровенно и… открыто", - сказал он.

Чиновник добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать вести дипломатические переговоры до тех пор, пока не произойдет вторжение.

"Россия продолжает нагнетать этот кризис, который она сама и создала. Мы будем продолжать заниматься дипломатией до тех пор, пока не покатятся танки, но мы не питаем иллюзий относительно того, что может произойти дальше", - отметил он.

В январе Байден попытался уточнить, что конкретно США будут считать вторжением: "Если какие-либо, любые российские подразделения переходят границу Украины, то это вторжение".

Путин в своем новом указе приказал министерству обороны России ввести войска на территорию "ЛНР" и "ДНР" для "поддержания мира".

Байден решение Путина осудил и сразу же издал указ, который, по словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, "запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в так называемых регионах "ДНР" и "ЛНР" Украины".

Указ также "предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины".

"Для ясности: эти меры являются отдельными и будут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину", - добавила Псаки.

Представители администрации сомневаются в том, что Байден, который "в принципе" согласился встретиться с Путиным, если Россия не вторгнется в Украину, добьется этого, учитывая действия Москвы.

Вторжение России в Украину уже началось, поэтому Великобритания введет санкции против России немедленно, заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

Очевидец Reuters видел танки и другую военную технику, передвигавшуюся по подконтрольному сепаратистам Донецку после того, как Путин официально признал "республики" и приказал разместить российские силы для "поддержания мира".

"Можно сделать вывод, что вторжение в Украину началось, - прокомментировал Джавид. - Россияне, президент Путин, решили атаковать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы будем вводить санкции, как и обещали".

Великобритания пригрозила перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам стерлингов, заблокировав им возможность привлечения капитала в Лондоне и разоблачив то, что премьер Борис Джонсон называет "русской куклой" собственности и владения компаниями.

Лондон пока не уточнил, кто попадет под санкции, но пообещал, что российским олигархам "негде будет спрятаться". Джонсон говорил, что в число объектов могут входить российские банки.

Джавид выразил уверенность, что эти санкции будут "как можно более целенаправленными против людей, которые несут ответственность за это вопиющее нарушение международного права".

Во вторник рано утром, в 6:30 по лондонскому времени, началось заседание правительственного чрезвычайного комитета COBRA под председательством премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон заявил, что Путин стремится к "захвату и подчинению независимой, суверенной европейской страны" и настроен на "полномасштабное вторжение в Украину".

Великобритания заявила, что обрушит на Россию "первый шквал" экономических санкций.

"Он ввел войска, он нарушил международное право, он отказался от Минских соглашений и нарушил Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал, что территориальная целостность Украины будет соблюдаться, - сказал британский премьер. - Он полностью нарушил международное право, и мы немедленно введем пакет экономических санкций, чего, я думаю, ожидают его люди".

По словам Джонсона, санкции "нацелены не только на объекты в Донбассе, Луганске и Донецке, но и в самой России, и будут максимально жестко нацелены на российские экономические интересы".

Джонсон должен изложить дополнительные подробности о британских санкциях в Палате общин позже во вторник.

Лейбористы пообещали "полную поддержку" новых санкций Великобритании против России.

"Это явное нарушение международного права и опасная эскалация", - заявил Sky News министр обороны Джон Хили.

"Это должно быть встречено немедленными санкциями. Если правительство Великобритании введет эти санкции сегодня днем в Палате общин, оно получит полную поддержку лейбористов", - заверил министр.

"Но также важно, чтобы наши санкции и наши действия сейчас по противодействию российской агрессии принимались в единстве с союзниками по НАТО и ЕС", - добавил он.

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, председатель комитета по обороне Палаты общин, заявил, что Великобритания "требует" перейти к поставкам Украине наступательного оружия.

"Мы должны признать, что у нас есть долг перед нашими украинскими друзьями, НАТО должен напомнить себе, какова его истинная роль - это европейская безопасность. Мы не можем отделить ситуацию в Украине от семьи НАТО и просто наблюдать за происходящим".