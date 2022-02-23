Заявление Джо Байдена по ситуации вокруг Украины: видео

Сегодня, 22 февраля, президент США Джо Байден выступил с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введением туда российских войск.

Байден предложил ввести санкции, которые шире тех, которые были введены в 2014 году, и продолжать вводить санкции в случае продолжения вторжения.

Он объявил о первом транше санкций – 22 февраля против двух банков: против ВЭБ и "военного банка" (видимо, речь о Промсвязьбанке), а также против суверенного долга РФ.

23 февраля санкции будут введены против российских элит и членов их семей.

Он заявил, что США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты стран Балтии, но не намерены воевать с РФ.



