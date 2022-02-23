Заявление Джо Байдена по ситуации вокруг Украины: видео

Байден выступил с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Сегодня, 22 февраля, президент США Джо Байден выступил с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введением туда российских войск.
Байден предложил ввести санкции, которые шире тех, которые были введены в 2014 году, и продолжать вводить санкции в случае продолжения вторжения.
Он объявил о первом транше санкций – 22 февраля против двух банков: против ВЭБ и "военного банка" (видимо, речь о Промсвязьбанке), а также против суверенного долга РФ.
23 февраля санкции будут введены против российских элит и членов их семей.
Он заявил, что США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты стран Балтии, но не намерены воевать с РФ.
15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса. В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание.
Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".