Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
29.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 февраля 22, 20:11
От СП-2 отказался климатический фонд
СП-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава фонда, заданием которого было помочь газопроводу обойти санкции США, выразил надежду, что 20 млн евро, полученные от Северного потока-2 останутся в распоряжении организации.

От поддержки российского газопровода Северный поток-2 отказался Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, который был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает NDR.

Как заявил глава фонда и бывший премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг, организация не будет поддерживать Северный поток-2 после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренным уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", - отметил он.

Зеллеринг также подчеркнул, что все деловые операции были приостановлены со вчерашнего вечера.

При этом он выразил надежду, что 20 млн евро, которые Северный поток-2 передал фонду на его деятельность, останутся в распоряжении фонда.

По данным NDR, Фонд был основан решением парламента в январе 2021 года. Земля Мекленбург-Передняя Померания предоставила ему 200 тыс. евро, а Северный поток – 20 млн. евро. Основной целью фонда было поддержание завершения строительства газопровода Северный поток-2 через Балтийское море под угрозой санкций со стороны США против причастных компаний.

Напомним, накануне власти Германии заявили, что останавливают сертификацию Северного потока-2 из-за признания Россией "независимости" "ЛДНР".

В Берлине заявили, что поменялась ситуация с безопасностью в Европе, поэтому следует переделать и доклад о СП-2, на основании которого регулятор и примет решение по сертификации.
Korrespondent
Ещё по теме:
Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2
Новый газопровод в Германию приносит Москве больше власти
Россия шантажирует Европу – лидер Зеленых Германии
Сертифицировать СП-2 будут Нафтогаз и Оператор ГТС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Глава ЕК объявила газовый девиз Евросоюза
noimageБайден объявил о санкциях против оператора СП-2
noimageNewsweek сообщил новые сроки вторжения РФ
noimageЭрдоган и Путин обсудили Украину
noimageЕС объявил санкции против РФ за признание "ЛДНР"
Лента новостей