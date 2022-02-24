От СП-2 отказался климатический фонд

От поддержки российского газопровода Северный поток-2 отказался Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, который был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает NDR.

Как заявил глава фонда и бывший премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг, организация не будет поддерживать Северный поток-2 после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренным уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", - отметил он.

Зеллеринг также подчеркнул, что все деловые операции были приостановлены со вчерашнего вечера.

При этом он выразил надежду, что 20 млн евро, которые Северный поток-2 передал фонду на его деятельность, останутся в распоряжении фонда.

По данным NDR, Фонд был основан решением парламента в январе 2021 года. Земля Мекленбург-Передняя Померания предоставила ему 200 тыс. евро, а Северный поток – 20 млн. евро. Основной целью фонда было поддержание завершения строительства газопровода Северный поток-2 через Балтийское море под угрозой санкций со стороны США против причастных компаний.

Напомним, накануне власти Германии заявили, что останавливают сертификацию Северного потока-2 из-за признания Россией "независимости" "ЛДНР".

В Берлине заявили, что поменялась ситуация с безопасностью в Европе, поэтому следует переделать и доклад о СП-2, на основании которого регулятор и примет решение по сертификации.