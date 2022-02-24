ЕС объявил санкции против РФ за признание "ЛДНР"

Европейский союз в среду, 23 февраля, объявил о введении новых санкций против России за признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Санкции введены против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание "ЛДНР", а также против 27 физических и юридических лиц России.

Также введены санкции в отношении госдолга РФ, ограничен доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Кроме того, ЕС запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с "ЛДНР".

Вместе с тем, ЕС призывает Россию пересмотреть свое признание "ДНР" и "ЛНР", а в случае отказа обещает новые санкции.





Таким образом, санкционный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.





Напомним, накануне санкции против РФ за признание "ЛДНР" начали вводить страны Запада. Первой о санкциях объявила Великобритания.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций, касающихся "ЛДНР", из-за признания "республик" Россией.



