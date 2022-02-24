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23 февраля 22, 20:15
ЕС объявил санкции против РФ за признание "ЛДНР"
ЕС
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В санкционный список включен 351 депутат Госдумы России, проголосовавшие за признание "ДНР" и "ЛНР".
В санкционный список включен 351 депутат Госдумы России, проголосовавшие за признание "ДНР" и "ЛНР".

Европейский союз в среду, 23 февраля, объявил о введении новых санкций против России за признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Санкции введены против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание "ЛДНР", а также против 27 физических и юридических лиц России.
 
Также введены санкции в отношении госдолга РФ, ограничен доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. 
 
Кроме того, ЕС запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с "ЛДНР".
Вместе с тем, ЕС призывает Россию пересмотреть свое признание "ДНР" и "ЛНР", а в случае отказа обещает новые санкции. 

Таким образом, санкционный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.

Напомним, накануне санкции против РФ за признание "ЛДНР" начали вводить страны Запада. Первой о санкциях объявила Великобритания.
 
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций, касающихся "ЛДНР", из-за признания "республик" Россией. 
Korrespondent
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