Эрдоган и Путин обсудили Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что война в Украине никому не принесет пользы. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в последние дни вокруг Украины. В частности, Эрдоган заявил, что не признает действий России против украинского суверенитета и территориальной целостности. Это "принципиальная позиция", отметил президент Турции.

Он также добавил, что военные действия в Украине никому не выгодны и призвал Путина урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и поддержание мира", - подчеркнули в канцелярии.

На сайте Кремля сообщили, что собеседники обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской "народных республик".

Отмечается, что данное решение было принято Путиным "в условиях агрессии украинских властей на Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения".

Помимо этого, Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО на действия Москвы. Запад якобы проигнорировал "законные российские озабоченности и требования".

Отметим, что накануне Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.