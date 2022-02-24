Байден объявил о санкциях против оператора СП-2

Президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее руководства. Об этом сообщается на сайте Белого дома в среду, 23 февраля.

"Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – говорится в заявлении американского лидера.





Байден подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал миру "непреодолимый стимул" отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.





"Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия", – резюмировал Байден.





Напомним, накануне власти Германии заявили, что останавливают сертификацию Северного потока-2 из-за признания Россией "независимости" "ЛДНР".





В Берлине заявили, что поменялась ситуация с безопасностью в Европе, поэтому следует переделать и доклад о СП-2, на основании которого регулятор и примет решение по сертификации.