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23 февраля 22, 21:33
Байден объявил о санкциях против оператора СП-2
Байден
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Президент РФ Владимир Путин дал миру "непреодолимый стимул" отказаться от российского газа, отметил Джо Байден.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее руководства. Об этом сообщается на сайте Белого дома в среду, 23 февраля.

"Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – говорится в заявлении американского лидера.

Байден подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал миру "непреодолимый стимул" отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

"Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия", – резюмировал Байден.

Напомним, накануне власти Германии заявили, что останавливают сертификацию Северного потока-2 из-за признания Россией "независимости" "ЛДНР".

В Берлине заявили, что поменялась ситуация с безопасностью в Европе, поэтому следует переделать и доклад о СП-2, на основании которого регулятор и примет решение по сертификации.
Korrespondent
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