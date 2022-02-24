Глава ЕК объявила газовый девиз Евросоюза

Страны Евросоюза намерены избавиться от поставок природного газа из России. Об этом сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере в среду, 23 февраля.

"Как мы видели, в последние месяцы, если не годы, Россия использовала энергию для оказания давления не только на Украину, но и на Евросоюз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа", – цитирует Урсулу фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.





Глава Еврокомиссии назвала Норвегию надежным поставщиком газа.





"Мы всегда могли рассчитывать на вас, вы всегда были верны тому, что обещали и предлагали. Вы всегда реагировали, когда требовалось больше газа. Большое спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказали", – заявила фон дер Ляйен.





Она добавила, что при понимании необходимости диверсификации и модернизации газоснабжения в ЕС исходят из того, что газ – переходный источник энергии, так как Евросоюз планирует обеспечивать себя за счет возобновляемых источников.





По ее словам, девиз Евросоюза ясен: "Избавиться от зависимости от российского газа и больше переходить на возобновляемые источники энергии".





"Это наше будущее. Это стратегическая инвестиция в нашу независимость", – заявила председатель Еврокомиссии.





Напомним, в ЕС подготовились к перебоям с поставками газа из России. Брюссель разработал ряд мер, которые может применить в случае перебоев или остановки поставок.



