Кипр и Италия поддержали отключение РФ от SWIFT

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал отключение России от SWIFT, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля.

"Это начало новой страницы в истории наших государств - Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЄС", - написал Зеленский в Twitter.





В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.





"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - написал Кулеба в Twitter.





Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от SWIFT. Также это решение поддержала Германия.



