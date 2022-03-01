Турция закрывает проливы в Черное море для военных кораблей

Турция планирует так использовать положения конвенции Монтре, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военных действий в Украине. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Swissinfo со ссылкой на издание Сабах.

"Турция намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтре в отношении черноморских проливов таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса", - говорится в сообщении.

По его словам, Анкара не желает поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине. Также он выразил уверенность, что Турция успешно преодолеет нынешнюю ситуацию между этими двумя странами.

"Мы говорим, что не откажемся ни от Украины, ни от России ради этого и призываем Украину и Россию разрешить свой конфликт путем диалога. Мы предложили посредничество России и Украине", - заявил Эрдоган.

Отметим, конвенция Монтре в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Напомним, Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать через проливы военные корабли.