США вводят новые санкции против РФ в енергетике и обороне

Администрация США вводит новые санкции против Российской Федерации. Речь идет об ограничениях в сфере обороны и энергетики. Соответствующие документы опубликованы на сайте Белого дома, пишет Интерфакс.

Ограничительные меры коснутся экспортного контроля по оборудованию для добычи нефти и газа российскими компаниями.

"С помощью экспортного контроля оборудования для добычи нефти и газа Минторг введет ограничения на экспорт технологий, которые обеспечивали в долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающие мощности России", - сказано в документе.

Также утверждается, что переработка нефти - ключевой источник поступлений средств на развитие вооруженных сил России.

Между тем, США заявляют, что они и их союзники не заинтересованы в снижении мировых поставок энергоресурсов, поэтому санкции не будут распространяться на денежный оборот.

"Но мы и наши союзники разделяем сильный интерес в снижении в долгосрочной перспективе статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов", - говорится в документе.