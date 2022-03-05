Мир был на грани ядерной катастрофы – посол США в ООН

Вчера, 3 марта, весь мир был на грани ядерной катастрофы из-за атаки российских оккупантов на Запорожскую АЭС, которая стала причиной пожара и могла повлечь непоправимые последствия. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет CNN.

"Россия должна прекратить любое дальнейшее применение силы, которое может поставить под угрозу все 15 действующих реакторов на территории Украины или помешать Украине поддерживать безопасность и безопасность своих 37 ядерных объектов и окружающее их население", – сказала дипломат.

Гринфилд призвала Россию вывести свои войска с АЭС, чтобы обеспечить безопасную работу станции и доступ сотрудников к своим рабочим местам.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что украинцы сделали все возможное, чтобы поддерживать работу всех шести реакторов в безопасном состоянии во время атаки России.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что украинские операторы сейчас выполняют свою работу в чрезвычайных условиях", — добавила она.





Ядерная безопасность на Запорожской АЭС, которая подверглась российским обстрелам, нарушена.





Ситуация на ЗАЭС может стать величайшей катастрофой в истории человечества, написал в Facebook министр энергетики Герман Галущенко. Он призвал не допустить ядерной катастрофы и закрыть небо над Украиной.