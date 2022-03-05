В G7 сделали заявление по вторжению России в Украину

Главы МИД стран G7 сделали заявление по вторжению РФ в Украину. Об этом пишет ЕП.

"Страны G7 не признают изменения в территориальном статусе Украины, полученные в ходе российской агрессии", - заявили дипломаты.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что среди стран Группы семи есть согласие по поводу необходимости отказываться от российского газа.

"Мои коллеги в G7 - США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл", - отметила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковен заявил, что следующим раундом санкций Европейский Союз может отключить большее количество российских банков от системы SWIFT и, вероятно, запретит российским кораблям заходить в порты, а также некоторые основные российские импортные товары.

"Я также подозреваю, что мы запретим другие виды импорта, такие как сталь, древесина, алюминий и, возможно, уголь. Это большие решения Европейского Союза, которые окажут влияние на Ирландию и страны ЕС. Но эти решения нужны, чтобы прислать очень и очень сильные сообщения России, что это безумие должно остановиться", - сказал он.

Кроме того, страны G7 обязались противодействовать российской дезинформационной кампании.

Отмечается, что объявление о договоренности о гуманитарных коридорах для населения - это важный шаг, который должен быть быстро реализован.

Напомним, Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг России с BB+ до CCC- менее чем за неделю от последнего снижения.