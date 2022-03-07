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6 марта 22, 21:25
США: Киев имеет план на случай убийства Зеленского
Блинкен
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Украина имеет план действий в случае, если президент страны будет убит, сообщил Госсекретарь США.
Украина имеет план действий в случае, если президент страны будет убит, сообщил Госсекретарь США.

Украинцы имеют план "непрерывности власти" на случай, если президента Украины Владимира Зеленского убьют. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе CBS Face the Nation, передает Европейская правда. 

"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления - тем или иным способом. И я собираюсь остановиться на этом", - сказал Блинкен.

Он также похвалил Зеленского за его лидерство в этой войне.

"Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, прекрасное, они стали воплощением этого невероятно храброго украинского народа", - сказал Блинкен.

В то же время, он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин "обречен проиграть".

"Просто выиграть битву - это не выиграть войну. Взять город не означает, что он взял сердца и разум украинского народа", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что агрессия будет продолжаться некоторое время. Госсекретарь США ранее также откровенно говорил о возможности запрета импорта российской нефти, о чем Зеленский попросил Конгресс накануне.

Ранее СМИ сообщали, что Кремль приказал наемникам убить Зеленского. Чуть больше месяца назад ЧВК Вагнер прислала бойцов из Африки с миссией уничтожить украинское правительство, утверждает издание.
Korrespondent
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