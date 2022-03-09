ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе. Об этом он сказал в интервью BBC News.

Клюге отметил, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:





- укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти



