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8 марта 22, 21:50
ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине
война
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В организации также рассказали о трех своих приоритетах в связи со сложившейся ситуацией.
В организации также рассказали о трех своих приоритетах в связи со сложившейся ситуацией.

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе. Об этом он сказал в интервью BBC News.

Клюге отметил, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:

- доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе 

- укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти 

- открытие операционного центра ВОЗ в Украине

Выступая ранее на пресс-брифинге, Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.

Ранее сегодня сообщалось, что к американскому президенту Джо Байдену с просьбой обеспечить ограниченную бесполетную зону над Украиной обратилось 27 представителей внешнеполитической элиты страны. Это необходимо, чтобы защитить гуманитарные коридоры.
Korrespondent
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