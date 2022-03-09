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8 марта 22, 21:58
Макрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
Макрон,Шольц
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Лидеры Франции, Германии и Китая высказались за предоставление гуманитарной помощи и обеспечение коридоров для эвакуации населения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с главой Китая Си Цзиньпином войну России против Украины. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии ФРГ сообщает Reuters во вторник, 8 марта.

"Канцлер Шольц, президент Макрон и глава КНР Цзиньпин выразили свою полную поддержку любым переговорам по дипломатическому решению войны. Три главы государства и правительства высказались за предоставление гуманитарной помощи и обеспечение коридоров для эвакуации населения в местах активных боевых действий", - сказано в сообщении.

Макрон и Шольц в течение часа вели переговоры с Цзиньпинем через онлайн-связь.

Собеседники договорились, что министры иностранных дел трех стран проведут подробные консультации, чтобы согласовать позиции для будущих переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что Китай рассматривает покупку доли в Газпроме. Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход из страны европейских и американских компаний.

Также Китай выступил против антироссийских санкций. Представитель китайского МИД заявила, что напряженность можно снизить лишь путем диалога и консультаций.
Korrespondent
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