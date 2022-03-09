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8 марта 22, 21:59
Джонсон пообещал Украине аналог плана Маршалла
Джонсон
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Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.
Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.

Страны Запада разработают аналог плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, пишет британская газета Telegraph 8 марта.

"Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины", - заявил Джонсон.

Ранее сегодня стало известно, что США и Британия запрещают импорт нефти из России. При этом Вашингтон отказывается от всех российских ископаемых энергоносителей.

Отметим, что, по данным Пентагона, военную помощь Украине предоставляют 15 стран.
Korrespondent
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