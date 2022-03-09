РФ не смогла взять под контроль украинское небо – Британия

Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на сводку военной разведки.

По данным британцев, на северо-западе от Киева продолжаются бои, российские войска не смогли добиться какого-либо значительного прорыва.

Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам, добавляют в Минобороны.

Если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной, пусть даст боевые самолеты — Украина закроет его сама.