Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 марта 22, 12:24
РФ не смогла взять под контроль украинское небо – Британия
ПВО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России

Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на сводку военной разведки.

По данным британцев, на северо-западе от Киева продолжаются бои, российские войска не смогли добиться какого-либо значительного прорыва.

Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам, добавляют в Минобороны.

Напомним, 8 марта секретарь СНБО Алексей Данилов призвал НАТО дать Украине боевые самолеты. По его словам, если Запад не хочет закрыть небо над Украиной, Украина закроет его сама.

Если НАТО не хочет закрыть небо над Украиной, пусть даст боевые самолеты — Украина закроет его сама.
liga.net
Ещё по теме:
Украина может получить от США Железный купол
На севере Украины усилили систему ПВО
Президент о Железном куполе: Еще рано говорить
В Британии робот убил человека
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МАГАТЭ не видит критической угрозы на ЧАЭС
noimageПольша предложила США забрать все польские МиГ-29 себе
noimageДжонсон пообещал Украине аналог плана Маршалла
noimageМакрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
noimageВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине
Лента новостей