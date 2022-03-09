МАГАТЭ не видит критической угрозы на ЧАЭС

МАГАТЭ обеспокоена фактом отключения электроэнергии на Чернобыльской АЭС, но пока не видит критической угрозы. Об этом говорится в сообщении организации в среду, 9 марта.

"Рафаэль Гросси говорит, что (это) событие нарушает ключевой принцип безопасности в обеспечении бесперебойного энергоснабжения; в этом случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", – говорится в сообщении.

МАГАТЭ считает тепловую нагрузку бассейна выдержки отработавшего топлива и объем охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточными для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля за соблюдением гарантий безопасности Чернобыльской АЭС. На сегодня объект находится под контролем россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

Напомним, российские войска вошли в Зону отчуждения ЧАЭС из Беларуси, чтобы обеспечить коридор для захвата Киева. Взяв в заложники персонал ЧАЭС, они отправили военную технику на Киев, Иванков и Дымер.