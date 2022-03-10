ЦРУ: Путин не сошел с ума

Президент России Владимир Путин не сумасшедший, считает Центральное разведывательное управление США. Об этом заявил газете New York Times директора ЦРУ Уильям Бернз 9 марта.

"Президент Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более твердыми. Из-за его растущей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дело", - сказал он.

Бернз отметил, что действия Путина должны развеять любое сомнение в его намерениях захватить Украину.

"Однако события последней недели воспрепятствовали его планам. В первую очередь благодаря украинцам, их храбрости и уму, а также силе их лидеров, что ошеломило и смутило его. Его расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО, особенно некоторые решения, принятые немецким правительством", - подчеркнул глава ЦРУ.

По его словам, Путин также был озадачен низкой боеспособностью собственной армии.

Глава ЦРУ считает, что россияне когда-нибудь осознают причину и последствия российско-украинской войны, но это произойдет нескоро.

"Население РФ не понимает настоящего масштаба угроз из-за пропаганды и тотальной цензуры в СМИ. Однако большие потери военных могут изменить настроения россиян", - считает Бернз.

Он также сказал, что по данным американской разведки, в России арестовали около 14 тысяч митингующих против войны с Украиной, что весьма немало для репрессивного общества.

Отметим, что в медиа и социальных сетях активно обсуждают ментальное состояние Путина, в том числе, из-за его мотивов нападения на Украину, которые не имеют ничего общего с реальностью и действительными историческими событиями.

О том, что Путин стал параноиком, может свидетельствовать тот факт, что своего ближайшего соратника, министра обороны РФ Сергея Шойгу он держит на расстоянии в несколько метров, а видео со стюардессами было записано с помощью хромакея - в действительности в комнате никого не было, о чем можно судить по отражению в чайнике и проходящей сквозь микрофон руке.

соцсетях Путина сравнили с Безумным Шляпником из Алисы в стране чудес.





Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну можно закончить только посредством прямого диалога с Путиным на основе взаимного компромисса.



