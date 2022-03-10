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10 марта 22, 19:34
Макрон против вступления "воюющей" Украины в ЕС
Макрон
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Нидерланды также не видят возможности быстрого присоединения украинского государства к Евросоюзу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта, сообщает францухский BFMTV 10 марта.

Отвечая незадолго до начала европейского саммита в Версале на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Макрон заявил, что он не может выступать за такое решение.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", - сказал президент Франции.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь заявил, что не видит возможности быстрого присоединения Украины к ЕС. Такой ускоренной процедуры вступления, по его словам, не существует.

Рютте, прибыв на саммит лидеров ЕС, при этом сказал, что Нидерланды стали одной из стран, первой вышедшей с военной поддержкой Украины, и одной из первых, кто выступил за мощный санкционный пакет против России.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", - заявил нидерландский премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала тогда, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.

9 марта СМИ писали, что среди лидеров стран Евросоюза нет единства в вопросе одобрения заявки Украины на вступление в блок. К немедленному предоставлению Украине статуса кандидата и началу переговоры о членстве выступает Польша и Литва.
Korrespondent
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