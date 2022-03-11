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10 марта 22, 21:14
ООН заявила о военных преступлениях РФ в Украине
эвакуация
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У США есть свидетельства того, что на украинской территории российские войска использовали те же методы, что и в Сирии.

Россия совершила военные преступления в Украине, заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью BBC News 10 марта.

"Мы работаем с другими представителями международного сообщества, чтобы задокументировать преступления, которые Россия совершает против украинского народа. Нападения на мирных жителей - это военные преступления, которые никак нельзя оправдать", - сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, у США есть свидетельства того, что в Украине российские войска использовали те же методы, что и в сирийском Алеппо.

Правозащитная организация Human Rights Watch, которая наблюдала за ситуацией в Сирии, заявляла, что сирийские правительственные и российские силы использовали зажигательное оружие в районах сосредоточения гражданского населения.

Ранее сегодня журналисты-расследователи заявили, что Россия использовала при бомбардировках города Чернигов зажигательные авиабомбы, нарушая запрет на применение таких боеприпасов в местах сосредоточения гражданского населения. Также российские войска используют "вакуумные бомбы", которые наносят значительный урон.

Кроме того, есть немало свидетельств о том, что российские войска расстреливают гражданских, которые не оказывают никакого сопротивления, в том числе эвакуационные коридоры.

Евросоюз выступил с осуждением обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе и других военных преступлений. 
Korrespondent
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