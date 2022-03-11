Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 марта 22, 00:10
Китай отказался поставлять запчасти для авиакомпаний России
Аэрофлот РФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в России на фоне прекращения поставок Boeing и Airbus компонентов
Об этом сообщил Начальник управления летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, передает российское государственное издание ТАСС.

Кудинов сообщил, что ситуацию с обслуживанием самолетов и импортом запасных частей планируется урегулировать, в том числе за счет реэкспорта комплектующих.

"Насколько я знаю… Китай отказался", – сказал Кудинов, добавив, что поиски будут продолжены через другие страны, возможно, через Турцию или Индию.

Он также сообщил, что до конца февраля в российском реестре находилось около 70 самолетов. 

Напомним, 2 марта американская компания Boeing Co. и ее европейский конкурент Airbus прекратили поставку запчастей и техническое обслуживание российских авиакомпаний.

Истчник: liga.net
Ещё по теме:
В России упал самолет с парашютистами, 16 жертв
О приятном способе избежать старческого слабоумия и инсульта
Секретный доклад Пентагона: основные цели – сдерживание РФ
В Украину прибыл спецназ из Британии – Sky News
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин не против встречи с Зеленским - глава МИД Турции
noimageООН заявила о военных преступлениях РФ в Украине
noimageМакрон против вступления "воюющей" Украины в ЕС
noimageВ Турции проходит встреча Кулебы с Лавровым
Лента новостей