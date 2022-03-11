Китай отказался поставлять запчасти для авиакомпаний России

Об этом сообщил Начальник управления летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, передает российское государственное издание ТАСС.





Кудинов сообщил, что ситуацию с обслуживанием самолетов и импортом запасных частей планируется урегулировать, в том числе за счет реэкспорта комплектующих.





"Насколько я знаю… Китай отказался", – сказал Кудинов, добавив, что поиски будут продолжены через другие страны, возможно, через Турцию или Индию.





Он также сообщил, что до конца февраля в российском реестре находилось около 70 самолетов.





Напомним, 2 марта американская компания Boeing Co. и ее европейский конкурент Airbus прекратили поставку запчастей и техническое обслуживание российских авиакомпаний.



