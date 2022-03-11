Путин не против встречи с Зеленским - глава МИД Турции

Президент Российской Федерации Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет CNN.

"Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против этого. Путин также упомянул об этой идее президенту Эрдогану", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анталии после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

По его словам, встреча лицом к лицу между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции и не дала прорывов, но была, по крайней мере, началом.

"Никто не должен ожидать чуда от одной встречи, но встреча на уровне министров - это важное начало", - сказал министр иностранных дел Турции.

Напомним, по итогам встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на переговорах обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня, договориться о котором пока не смогли.

Кулеба встретился с министром иностранных дел Турции