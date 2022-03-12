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11 марта 22, 19:51
Байден объявил о новых санкциях против РФ от G7
Байден
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России отменят торговые привилегии, а также введут новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.

Президент США Джо Байден объявил новые антироссийские санкции, которые включают отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку. Об этом он заявил в своем обращении в пятницу, 11 марта.

Такие же санкции вместе со США введут страны Большой семерки: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Евросоюз.

Так, Россию лишают статуса наибольшего содействия, то есть торговых привилегий. Отмена статуса позволит странам поднять пошлины и барьеры для торговли с РФ, то есть сократить объем импорта-экспорта с агрессором.

Для отмены статуса необходимо решение Конгресса США, и, как сказал Байден, такой шаг имеет бипартийную поддержку. Вместе с подобными действиями стран G7, отвечающей за половину мировой экономики, это станет еще одним болезненным ударом для РФ, заявил Байден.

Кроме того, США и лидеры G7 договорятся о том, чтобы Россия не могла получить финансирование от ведущих многосторонних финансовых учреждений, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Также Байден готовится подписать указ, которым запретит экспорт предметов роскоши в РФ: одежду, часы, авто и другие товары, которые часто покупают российские элиты. Стоимость экспорта таких товаров составляет 550 млн долларов в год.

Этим же указом Байден планирует запретить импорт в США товаров из важных секторов для российской экономики: морепродукты, крепкие напитки/водку и бриллианты. Это лишит Россию поступлений от экспорта более чем в 1 млрд долларов и "гарантирует, что граждане США не будут участвовать в войне Путина".

Новая волна санкций от США также включает в себя расширение перечня подсанкционных лиц. К нему добавлен Юрий Ковальчук, которого называют "персональным банкиром Путина, который возглавляет совет директоров банка Россия, и других должностных лиц подсанкционных банков.

Сегодня также сообщалось, что ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ, который еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы.

Напомним, 11 марта стало известно, что Канада и Британия вводят новые санкции против РФ. Лондон внес в санкционный список 386 депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание "ЛДНР", а Оттава – олигарха Романа Абрамовича и 32 организации.

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