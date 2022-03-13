Боррель: обещание Украине о вступлении в НАТО было ошибкой

В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире CNN Turk.

"Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить его атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину", - заявил он.

Накануне Боррель заявил, что обещание Украине о вступлении в НАТО было ошибкой. Заявления Запада о возможности присоединения Украины к альянсу были напрасными, полагает глава дипломатии ЕС.