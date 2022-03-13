Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 марта 22, 22:23
Боррель: обещание Украине о вступлении в НАТО было ошибкой
Боррель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, считает Жозеп Боррель.

В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире CNN Turk.

"Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить его атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину", - заявил он.

Накануне Боррель заявил, что обещание Украине о вступлении в НАТО было ошибкой. Заявления Запада о возможности присоединения Украины к альянсу были напрасными, полагает глава дипломатии ЕС.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Киев прибыли 40 тысяч добровольцев - журналист
Зеленский рассказал, как можно завершить войну
РФ сбрасывает на Чернигов запрещенные бомбы - CIT. ВИДЕО
ООН заявила о военных преступлениях РФ в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей