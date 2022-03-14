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14 марта 22, 22:00
Китай согласился помочь РФ в войне с Украиной - FT
Пекин
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Однако неизвестно, в какой момент конфликта Пекин был открыт для предложения помощи российским оккупантам.

Китай заявил о своей готовности оказать военную помощь России для поддержки в войне против Украины, заявили США по своим дипломатическим каналам своим союзникам. Об этом 14 марта пишет авторитетная британская газета Financial Times со ссылкой на официальные источники, которые знакомы с ходом переговоров, сообщает Униан.

В то же время отмечается, что в своих сообщениях, которые Госдеп направил союзникам в Европе и Азии, не сообщалось о том, подал ли Китай сигнал о том, что он поможет России в будущем, или уже начал оказывать военную поддержку. Они также не сказали, в какой момент конфликта Пекин был открыт для предложения помощи.

Британское агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника на условиях анонимности сообщает, что США сегодня сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам, что Китай выразил готовность оказать военную и экономическую помощь России для поддержки ее нападения на Украину. 

Ранее о том, что Россия запросила у Китая помощь в ее авантюре против Украины, писала газета New York Times. Китай и Россия информацию о, подобного рода, просьбе категорически отвергают. Более того, в Пекине официально выступают за скорейшее завершение войны.

Позже в Белом доме заявили, что 14 марта предупредят китайских дипломатов о возможной международной изоляции, которая ожидает Китай, если он станет поддерживать агрессию Россию против Украины.
Korrespondent
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