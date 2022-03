ЕС одобрил четвертый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал четвертый пакет антироссийских санкций. В санкционный список войдут физические и юридические лица, ограничения затронут несколько секторов российской экономики. Об этом сообщило французское представительство в ЕС в Twitter 14 марта.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - сказано в сообщении.

Документ будет опубликован в ближайщее время. Какие ограничения могут войти в четвертый пакет санкций:

- будет продолжено давление на российскую элиту

- будут введены меры, которые не позволят России и ее элите использовать криптоактивы для обхода санкций

- будет введен запрет на ввоз в Россию предметов роскоши

- будет запрещен импорт из России ключевых товаров в черной металлургии

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о четвертом пакете санкций против России.

"Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что проинформировала президента Зеленского о четвертом пакете санкций. ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро и гуманитарной помощью в размере 500 миллионов евро", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Putin's war is becoming more brutal by the day.



I just informed President @ZelenskyyUa of the 4th package of sanctions.



The EU is with the Ukrainian people.



We support them with a €1.2 billion macro-financial assistance package and €500 million in humanitarian aid. pic.twitter.com/9siOxbRdsB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 14, 2022

Ранее Reuters со ссылкой на источник в ЕС сообщал, что Евросоюз готовится ввести новые санкции против трех российских нефтяных компаний - Роснефть, Транснефть и Газпромнефть.

Компании уже столкнулись с ограничениями ЕС на кредиты и долговое финансирование. По данным источников агентства, также планируется ввести запрет на инвестиции, который заморозит финансирование их проектов по разработке и разведке всех видов топлива из источников на территории ЕС.

Несмотря на это, по информации агентства, многие правительства стран-членов союза попросили об исключениях, которые позволили бы компаниям ЕС продолжать закупки нефти у России.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что с начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер. Напомним, на выходных о новых санкциях против России заявили страны Большой семерки.