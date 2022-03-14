ЕС одобрил четвертый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал четвертый пакет антироссийских санкций. В санкционный список войдут физические и юридические лица, ограничения затронут несколько секторов российской экономики. Об этом сообщило французское представительство в ЕС в Twitter 14 марта.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - сказано в сообщении.

Документ будет опубликован в ближайщее время. Какие ограничения могут войти в четвертый пакет санкций:

- будет продолжено давление на российскую элиту

- будут введены меры, которые не позволят России и ее элите использовать криптоактивы для обхода санкций

- будет введен запрет на ввоз в Россию предметов роскоши