Генсек ООН оценил вероятность ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что перспектива ядерного конфликта вновь стала возможна. Его выступление 14 марта транслировалось на сайте организации.

"Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил - леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерриш журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что считает блефом заявления российского президента Владимира Путина о его готовности нанести удар ядерным оружием, если Запад вмешается в войну РФ против Украины.

Напомним также, что Россия захватила в Украине две атомные станции - Чернобыльскую и Запорожскую. Регулярно российские силы на АЭС совершают действия, которые могут стать причиной аварии. Так, сегодня на территории ЗАЭС российские силы взрывали боеприпасы.

Что касается ЧАЭС, то она обесточена, что может иметь катастрофические последствия. Кроме того, с момента захвата на станции не менялся персонал. По данным МАГАТЭ, он уже не в состоянии обслуживать ЧАЭС.

11 марта украинская разведка сообщила, что президент России Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.