Илон Маск вызвал путина на бой за Украину

14 марта глава Tesla и SpaceX Илон Маск «абсолютно серьезно» потребовал боя один на один с главой рф Владимиром Путиным. В качестве ставки миллиардер предложил Украину. И отметил в своем твите официальный аккаунт президента в россии в Twitter.





«Если бы путин мог так легко унизить Запад, то он бы принял вызов. Но он не примет», — написал Маск и добавил, что принятие вызова это было бы для него честью.









В комментариях к твиту Маска отметился мэр Киева Виталий Кличко, который ныне защищает родную землю. Он отправил в поддержку три лаконичных смайлика.









Прокомментировал ситуацию и бывший глава МИД Украины Павел Климкин.





«Илон Маск вызвал путина на дуэль. Это олицетворяет вызов от всего Запада. Ждем, хватит ли у путина смелости выйти из бункера и ответить», — написал он в Twitter.





А отозвался пока только глава роскосмоса рогозин (хотя роскомнадзор заблокировал Twitter в рф). Он отправил Маску отрывок из «Сказки о Попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек; это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата».





В книге-биографии «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» автор Эшли Вэнс написал, что однажды на вечеринке эпатажному миллиардеру удалось побороть одного из лучших борцов сумо в мире. Маск оторвал от пола на специально установленном ринге сумоиста весом под 160 килограммов и выиграл первый раунд, но затем профессиональный боец победил.





«Да, мне удалось бросить чемпиона мира по сумо, но ценой разбитого диска в шее, который вызывал у меня безумную боль в спине в течение 7 лет!», — вспомнил Маск.





Накануне Маск заявил о значительном давлении инфляции на Tesla и SpaceX.





«Tesla и SpaceX в последнее время ощущают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики.Что вы думаете о вероятном уровне инфляции в ближайшие несколько лет? И мы не одни», — твитнул он.





Маск также прикрепил ссылку на материал Financial Times. В нем издание писало, что цены на природный газ в Европе достигли нового рекорда, дорожают множество сырья: от нефти до пшеницы. И все из-за войны россии против Украины.





Цены на нефть в США также достигли самого высокого уровня с 2008 года 10 марта. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго взлетели выше 12 долларов за бушельИлон Маск вызвал путина на бой за Украину. Но ответил ему пока только глава роскосмоса рогозин. Другие товары, включая алюминий и уголь, также подорожали на прошлой неделе, что окажет глубокое влияние на глобальный бизнес и потребителей.





В Европе оптовые цены на природный газ достигли почти 200 евро за мегаватт-час, а цена угля для электростанций превысил 400 долларов за тонну.