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15 марта 22, 21:51
ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ
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Ограничения касаются олигархов и элит России. Они предусматривают запрет на импорт стали, инвестиции в энергетический сектор РФ и прочее.

Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против Российской Федерации в связи с ее полномасштабной войной в нашей стране. Ограничения касаются олигархов и элиты, связанных с путинским режимом, сообщает пресс-служба Еврооюза во вторник, 15 марта.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Под санкции в рамках четвертого пакета ЕС попали такие личности:

Роман Аркадьевич Абрамович;
Герман Борисович Хан;
Виктор Филиппович Рашников;
Алексей Викторович Кузьмичев;
Александр Александрович Михеев;
Александр Николаевич Шохин;
Андрей Валерьевич Рюмин;
Армен Сумбатович Гаспарян;
Артем Григорьевич Шейнин;
Дмитрий Евгеньевич Куликов;
Константин Львович Эрнст;
Марина Владимировна Сечина;
Сулейман Абусаидович Керимов;
Тигран Оганесович Худавердян;
Владимир Валерьевич Рашевский.

Под санкции в рамках четвертого пакета ЕС попали такие компании:

Роснефть-Аэро
AO Рособоронэкспорт
АО НПО Высокоточные комплексы
ПАО Курганмашзаво
AO Вертолеты России
ПАО Объединенная авиастроительная корпорация
АО Объединенная Судостроительная Корпорация
АО Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод
АО Зеленодольский завод имени А. М. Горького

Санкции предусматривают: запрет на соглашения с определенными предприятиями России в разных секторах, входящих в военно-промышленный комплекс; запрет импорта стальных изделий; запрет инвестиций в российский энергетический сектор; запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе и автомобили и ювелирные изделия; запрет рейтинговым агентствам Европы предоставлять услуги России и его компаниям.

Напомним, ранее лидеры Большой семерки сделали совместное заявление о санкционном и прочем давлении на Россию.

 

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