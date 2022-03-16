Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 марта 22, 12:54
Тактика ВСУ срывает планы войск России, – разведка Британии
война в Украине
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
ВКС РФ не доминирует в воздухе над Украиной, войска России плохо маневрируют и не могут справиться с тактикой ВСУ

Войска России не добились господства в воздухе, слабо маневрируют по пересеченной местности и не могут справиться с тактикой Вооруженных Сил Украины, которые сорвали планы наступления интервентов. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter со ссылкой на свою разведку.

Ведомство опубликовало такие выводы об армии РФ:

– Российские силы изо всех сил пытаются преодолеть проблемы, связанные с ландшафтом Украины.

– Войска РФ значительно привязаны к дорожной системе и не желают маневрировать по бездорожью.

– Разрушение мостов украинскими войсками сыграло ключевую роль в сдерживании наступления России;

– Войска РФ не смогли установить контроль над воздухом, что еще больше ограничивает их маневренность и возможности.

– В тактике ВСУ умело используются недостатки войск РФ в маневренности, это срывает продвижение российской армии и наносит ей значительные потери.
liga.net
Ещё по теме:
Признание и оружие. Что Россия готовит Донбассу
Разговоры и маневры. Что происходит вокруг Украины
Россия опять проигнорировала заседании ТКГ
Грузинский сценарий в Украине. Что может быть дальше?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ
noimageЗеленский выступил перед парламентом Канады
Лента новостей