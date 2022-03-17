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16 марта 22, 17:15
США направили Украине системы ПВО – CNN
Подразделения ПВО ВСУ
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Однако, речь идет не о тех ПВО, которые ранее запросила наша страна.

США вместе с союзниками по НАТО направили в Украину системы противовоздушной обороны, в том числе две модификации комплекса С-300. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщает CNN.

"США и их союзники по НАТО уже направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне", – сказал накалу собеседник в правительстве США.

По его словам, среди передаваемых систем – SA-8 (индекс НАТО, "Оса"), SA-10 (С-300ПТ/ПС), SA-12 (С-300В1), а также переносной ЗРК советских времен SA-14 (Стрела-3).

Уточняется, что эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина, однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных в Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты.

Различные системы С-300 обеспечивают прикрытие объектов и войск от ударов самолетов, а также от баллистических, крылатых и оперативно-тактических ракет.

Системы получены от стран-партнеров НАТО, отметил собеседник CNN.

12 марта в обращении к Западу президент Зеленский заявил, что "мы знаем, где есть нужные нам системы ПВО, на каких складах, продайте их нам".

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США, заявив, что сегодня, для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба.

Однако и назвал другую альтернативу - предоставление нашей стране С-300 и другие ПВО для обороны от атак РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля.
liga.net
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