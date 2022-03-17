США направили Украине системы ПВО – CNN

США вместе с союзниками по НАТО направили в Украину системы противовоздушной обороны, в том числе две модификации комплекса С-300. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщает CNN.
"США и их союзники по НАТО уже направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне", – сказал накалу собеседник в правительстве США.
По его словам, среди передаваемых систем – SA-8 (индекс НАТО, "Оса"), SA-10 (С-300ПТ/ПС), SA-12 (С-300В1), а также переносной ЗРК советских времен SA-14 (Стрела-3).
Уточняется, что эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина, однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных в Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты.