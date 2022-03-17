Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 марта 22, 17:20
Россию исключили из Совета Европы
Совет Европы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россию исключили из Совета Европы, сообщает пресс-центр организации

Россию исключили из Совета Европы, сообщает пресс-центр организации.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня не является членом Совета Европы, после 26 лет членства", — говорится в сообщении.

Совет Европы 25 февраля приостановил членство РФ после нападения на Украину. 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение исключить Россию из состава. Россия сама заявила о выходе из Совета Европы, к которому присоединилась 28 февраля 1996 года. 

"Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания поддержки, помощи и правовых средств украинскому народу в его борьбе с агрессором и продолжать стремление к миру на основе справедливости и международного сотрудничества", – заявили в Совете Европы.
liga.net
Ещё по теме:
НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне
Под Киевом оккупанты обстреляли эвакуационный автобус – фото
РФ готовит авиаудары из Беларуси по городам Украины
ООН заявила о военных преступлениях РФ в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Модель обороны Австрии и Швеции. Что это значит?
noimageУкраина получит от США 800 систем ПВО
noimageУкраина стала членом "энергетического Евросоюза"
noimageЗеленский выступил с речью перед Конгрессом США: видео
noimageСША направили Украине системы ПВО – CNN
Лента новостей