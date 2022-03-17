Украина и Молдова синхронизировали электрические сети с сетью Евросоюза. Это – "энергетический безвиз" с ЕС, над которым работали украинские власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину. Спасибо членам ЕС", - написал он в своем Twitter.

То, что Украина и Молдова синхронизировали электрические сети с сетью ЕС, подтвердила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина, Молдова и Европа: общие ценности, общая сила и солидарность. Я приветствую ключевой шаг, предпринятый сегодня, чтобы сохранить свет и тепло в домах в эти темные времена путем синхронизации электрических сетей Украины и Молдовы с сетью ЕС. Мы продолжим работу по стабилизации их энергосистем", - сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна окончательно отсоединилась от энергосистемы России и Беларуси 24 февраля - в день российского вторжения.

Шмыгаль этот день назвал историческим для энергетики Украины.

"Наша энергосистема теперь станет более устойчивой... Мы сможем получать электроэнергию и сохранить нашу энергосистему даже при дальнейших повреждениях агрессором нашей энергетической инфраструктуры. Мы становимся энергетически независимыми", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее был опубликован план РФ по установлению контроля над энергетикой Украины.