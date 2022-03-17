Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 марта 22, 17:59
Украина стала членом "энергетического Евросоюза"
энергетика Украины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Теперь Украина сможет получать электроэнергию и сохранить энергосистему даже при дальнейших повреждениях Россией энергетической инфраструктуры.

Украина и Молдова синхронизировали электрические сети с сетью Евросоюза. Это – "энергетический безвиз" с ЕС, над которым работали украинские власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину. Спасибо членам ЕС", - написал он в своем Twitter.

То, что Украина и Молдова синхронизировали электрические сети с сетью ЕС, подтвердила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина, Молдова и Европа: общие ценности, общая сила и солидарность. Я приветствую ключевой шаг, предпринятый сегодня, чтобы сохранить свет и тепло в домах в эти темные времена путем синхронизации электрических сетей Украины и Молдовы с сетью ЕС. Мы продолжим работу по стабилизации их энергосистем", - сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна окончательно отсоединилась от энергосистемы России и Беларуси 24 февраля -  в день российского вторжения.

Шмыгаль этот день назвал историческим для энергетики Украины.

"Наша энергосистема теперь станет более устойчивой... Мы сможем получать электроэнергию и сохранить нашу энергосистему даже при дальнейших повреждениях агрессором нашей энергетической инфраструктуры. Мы становимся энергетически независимыми", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее был опубликован план РФ по установлению контроля над энергетикой Украины. 
Korrespondent
Ещё по теме:
ЕС о своем ответе РФ по "гарантиям безопасности"
Китай согласился помочь РФ в войне с Украиной - FT
ЕС одобрил четвертый пакет санкций против России
ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Модель обороны Австрии и Швеции. Что это значит?
noimageУкраина получит от США 800 систем ПВО
noimageЗеленский выступил с речью перед Конгрессом США: видео
noimageРоссию исключили из Совета Европы
noimageСША направили Украине системы ПВО – CNN
Лента новостей