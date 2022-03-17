Модель обороны Австрии и Швеции. Что это значит?

Переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны пока не принесли результатов, но стороны начали говорить о прогрессе, сдерженном оптимизме и компромиссах.

Одним из таких компромиссов российская сторона назвала будущий нейтральный статус Украины по примеру Швеции или Австрии. То есть речь идет об отказе от прописанной в нашей Конституции цели по вступлению в НАТО.

Советник главы офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк уточнил, что поскольку Украина воюет с Россией, на переговорах речь шла не о шведской или австрийской моделях нейтралитета, а об украинской.

А что предусматривает шведская и австрийская модели?

Австрия

После Второй мировой войны Австрия была оккупирована странами-победительницами, каждая из которых испытывала желание втянуть ее в свою сферу влияния.

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции в течение десяти лет не могли договориться о будущем Австрии - вольется ли она в соцлагерь или пойдет по пути западных стран. Решением проблемы стала подписанная в 1955 году декларация о независимости Австрии и провозглашенный ею нейтральный статус.

Объявленный Австрией нейтралитет позволил ей не только избавиться от оккупации, но и получить от США гарантии безопасности.

После распада социалистического блока нейтральная Австрия фактически оказалась под "зонтиком" НАТО - напасть на нее, не нарушив границы других стран альянса, могут только Швейцария или Лихтенштейн, но этот расклад представляется фантастическим.

В силу своего географического положения Австрия фактически окружена странами НАТО - Италией, Германией, Словенией, Чехией, Словакией и Венгрией. Что создает для нее настоящий пояс безопасности.

Несмотря на отказ от участия в военных союзах и запрет на размещение военных баз на своей территории, Австрия участвует в различных военных программах НАТО, оказывает альянсу содействие в проведении боевых операций и входит в структуру безопасности Евросоюза.

Время от времени (как правило, в предвыборный период) в Австрии возникают дискуссии о возможном вступлении в НАТО, но большинство населения эту идею пока не разделяет.

Швеция

Шведский нейтралитет имеет гораздо более давнюю историю, нежели австрийский. На протяжении трех столетий после окончания Наполеоновских войн страна избегала заключения военных союзов с кем бы то ни было.

Иногда позицию Швеции называют идеальной формой политики невмешательства в военные конфликты. Издержками такой политики была необходимость постоянно балансировать между крупными державами и сотрудничать с различными одиозными режимами ради сохранения независимости. Например, в годы Второй мировой войны Швеция торговала и поддерживала дружественные связи с Третьим рейхом и странами гитлеровской "оси".

По окончании Второй мировой и с началом холодной войны Швеция не вступила ни в НАТО, ни в социалистический блок. "Мы проводим политику активного нейтралитета" - заявлял ныне покойный премьер Швеции Улоф Пальме. Но говорить о полном нейтралитете Швеции не приходится. В послевоенные годы она активно взаимодействовала с западными странами и американской разведкой, а после развала соцлагеря и СССР это сотрудничество только усилилось.

В современных документах НАТО Швецию называют "нейтральным" союзником. Стокгольм стал одним из первых участников созданной в 1994 году программы НАТО Партнерство ради мира, шведская армия и североатлантический альянс регулярно проводят совместные военные учения.

Шведские военные и гражданские специалисты участвовали во всех операциях под руководством НАТО, проводившихся по мандату ООН - в Боснии и Косово, в Мали, в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане, при проведении ЕС и НАТО антипиратского патрулирования в Индийском океане. Поддерживала Швеция и операцию НАТО против режима Каддафи в Ливии в 2011 году.

24 сентября 2021 года министры обороны Швеции, Дании и Норвегии подписали соглашение об углублении военного сотрудничества. Шведский министр обороны Петер Хультквист заявил тогда, что ситуация в Северной Европе и проливах Балтийского моря ухудшилась по вине России, которая, по его словам, "готова использовать свою военную мощь для достижения политических целей и задач".

При этом большинство шведов выступают за вступление в НАТО. Недавний соцопрос в странепоказал, что 51% шведов сейчас за НАТО по сравнению с 42% в январе. Число противников присоединения упало до 27% с 37%.

Правящие социал-демократы Швеции до сих пор противились призывам правоцентристской оппозиции присоединиться к НАТО, заявляя, что неучастие в военных альянсах лучше отвечает интересам Швеции.

Несмотря на это, в сарте Швеция приняла решение отправить оружие Украине – впервые с 1939 года Швеция направила оружие стране, которая находится в состоянии войны.

Швеция и Финляндия уже тесно сотрудничают с НАТО и были приглашены на недавние саммиты. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в январе, что две страны могут присоединиться к альянсу "очень быстро", если они решат подать заявку на членство.

Вместе с тем, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отвергла призывы оппозиции рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО после вторжения России в Украину.