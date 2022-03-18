Словакия предоставит Украине системы ПВО С-300 с условием

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова предоставить Украине системы ПВО С-300, но страна нуждается в получении "надлежащей замены или… возможностей, гарантированных на определенный период времени". Переговоры с США и другими союзниками уже ведутся. Об этом сообщает CNN.

"Мы готовы сделать это немедленно, когда у нас будет подходящая замена", — сказал Надь на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Единственная стратегическая система ПВО, которая есть у нас в Словакии, — это система С-300. Так что сразу же, как только мы решим отдать ее украинцам, мы фактически создадим брешь, брешь в безопасности НАТО", – отметил словацкий министр.

Остин сказал, что США продолжают работать с союзниками по этому вопросу.

Вчера CNN сообщило, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине ключевую систему ПВО советской эпохи, чтобы помочь защититься от российских авиаударов, но США и НАТО все еще пытаются решить вопрос компенсации Словакии. Согласно информации двух источников телеканала, Словакия – один из трех членов НАТО, у которых есть системы С-300.







