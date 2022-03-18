Что с психикой Путина и когда закончится война. Обзор иноСМИ

Президент России Владимир Путин может быть болен, но Кремль тщательно скрывает информацию о состоянии его здоровья; президент США Джо Байден мало делает для противостояния вторжению России в Украину; американское правительство пытается заполнять украинские склады оружием как можно скорее – что могут дроны-камикадзе.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

The Telegraph: В Кремле говорят, что Путин не болен, но могут лгать

Газета анализирует ситуацию со здоровьем (в том числе ментальным) Путина и даже с его возможной зависимостью от стероидов. Кремль все отрицает. Но люди, наблюдающие за Путиным с 2000 года, говорят о его плохом внешнем виде, иррациональных поступках и очевидной бесконтрольности поведения. Это подтвердили экс-глава Службы разведки США Джим Клеппер и экс-госсекретарь Кондолиза Райс.

Когда-то Путин выглядел стройным и спортивным. Сейчас кажется чуть ли не раздутым и медленным, пишет издание. Слухи варьируются: от рака мозга до стероидной зависимости.

В 2020 году Кремль также отрицал слухи о развитии у Путина болезни Паркинсона. Впрочем, никогда еще официально Россия не признавала проблем со здоровьем у своих лидеров. The Telegraph приводит примеры и Леонида Брежнева, и едва живого Константина Черненко.

Даже во времена наиболее демократического в России президента Бориса Ельцина его окружение никогда не признавало проблем со здоровьем, в том числе когда он почти не мог двигаться и говорить.

The New York Times: Новое оружие для Украины – дроны-камикадзе

Президент Джо Байден после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $800 млн, включая 800 зенитных ракет Stinger, 9000 единиц противотанкового оружия, 100 тактических беспилотников.

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Газета отмечает: европейские и американские чиновники предпочитают передавать военное оборудование, которое может использоваться небольшими группами военных, они продемонстрировали свою эффективность против российской армии.

Представитель Пентагона заверил, что американское правительство пытается заполнять украинские склады оружием как можно скорее.

В пакете помощи также ожидаются дроны-камикадзе SwitchBlade. Это небольшой беспилотник, который можно поместить в рюкзак. Его можно навести на группу солдат, танков или другой техники – и взорвать. Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны, уверен, что эти дроны могут существенно изменить ситуацию на поле боя.

BBC: Чего хочет Путин и закончит ли Россия войну в Украине?

Война Путина против Украины длится три недели, пишет BBC. После недель бомбардировок, тысяч смертей и миллионов беженцев остается вопрос: какова его военная цель и есть ли выход?

Объявленная Путиным цель – не пустить Украину в Евросоюз и НАТО, "денацифицировать и демилитаризовать". Несмотря на то что в Украине не было нацистов или геноцида русскоязычных, Путин начал жестокую "военную операцию" – он даже не мог признать, что это вторжение и война. Бомбардировка гражданских объектов продолжается.

Как говорят украинские официальные лица, переговоры с Россией сдвинулись с мертвой точки, ведь кремлевская армия застряла в Украине. Кажется, Россия даже признала, что не сможет изменить власть в Украине и насадить свой марионеточный режим, как в Беларуси, а в целом позиция стала больше склоняться к диалогу.

На Западе не все убеждены, что Россия ведет переговоры добросовестно. Украина хочет вывода российских войск и только тогда готова начинать договариваться о мире. Правительство Франции с этим соглашается: нельзя договариваться "с пистолетом у вашей головы".

Эксперты считают, что следующим шагом Путина могут быть гораздо более агрессивные условия в адрес НАТО и Запада в целом. Ведь не имея возможности достичь своей цели в Украине, российский лидер будет пытаться повысить ставки: "Во всяком случае, президент РФ удвоил свою ненависть к Западу и его военному Альянсу из 30 членов".

The Wall Street Journal: Зеленский бросил вызов Байдену – надо сделать больше для победы Украины

В редакторской колонке The Wall Street Journal отмечает: правительство США должно играть более активную роль в противостоянии российскому вторжению. Хорошо, что Байден передал Украине военную помощь на $800 млн и вслух назвал Путина военным преступником. Но нужно гораздо больше.

Реакция Байдена на нападение России на Украину была недостаточной, его постоянно подталкивали Конгресс, союзники и общественное мнение в США, пишет издание.

Америка не смогла сдержать Путина, только угрожая санкциями. Сам Байден противился жесткому давлению на Россию, оказывал сопротивление торговым ограничениям и убеждал, что Северный поток-2 "невозможно остановить".

Такое впечатление, что Байден настолько осторожно относится к провокациям Путина, потому что боится того, что может произойти, если Украина выиграет войну. Но последствия будут намного страшнее для США, если Путин завоюет Украину, считает The Wall Street Journal. Его войска выйдут на границы НАТО, а захват Украины убедит его в безнаказанности и возможности вторгнуться в любую страну, которую заблагорассудится.

Джо Байден предпочел бы быть Теодором Рузвельтом. Но мир нуждается в том, чтобы он был Гарри Трумэном в начале холодной войны.