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17 марта 22, 21:41
Китайские компании не собираются уходить из России
Xiaomi
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Идут 22 сутки полномасштабной войны в Украине, цивилизованный Запад продолжает внедрять санкции против россии и на сегодняшний день уже более 300 мировых компаний и брендов из разных сфер объявили о приостановлении или прекращении деятельности в стране-агрессоре.
В то же время остается немало компаний, в том числе из сферы IT, которые продолжают работать в россии и финансировать кровавую войну против Украины. Про LG мы уже рассказывали, а здесь хотелось бы обратить внимание на китайские компании в общем и Xiaomi в частности.

Xiaomi — третий по величине производитель смартфонов в мире. Кроме того, до войны Xiaomi вместе с Samsung доминировали на украинском рынке смартфонов. Также можно упомянуть, что Xiaomi международные продажи составляют более 50% общей выручки китайского производителя и весомая доля приходится именно на Европу.


До сегодняшнего дня все главные страны мира или так называемая «большая семерка», а также большинство мировых компаний четко сформулировали свою позицию по войне в Украине. В то время как Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и другие китайские компании продолжают придерживаться нейтральной позиции. Проще говоря, пытаются усидеть на двух стульях.

Очень неприятно, что Xiaomi заняла именно такую ​​позицию по войне в Украине. Мы все еще надеемся, что руководство технологической компании, которая в последнее время так рьяно защищала свою репутацию и ориентировалась на западные ценности, изменит свою позицию. Если нет, то после Победы (которая, мы уверены, будет уже скоро), украинцам важно не забывать, какие компании продолжали работать на территории государства-агрессора.

Можно вспомнить, что 17 марта посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай «навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане» и «уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа». Это существенное изменение риторики с начала войны и дает надежду, что Пекин хотя бы не будет помогать россии в войне против Украины.
ITC.ua
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