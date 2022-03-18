Литва призвала к закрытию воздушного пространства Украины

Сейм Латвии принял заявление, в котором призвал страны ООН немедленно договориться о мерах по созданию бесполетной зоны над Украиной. Об этом сообщается на сайте парламента в четверг, 17 марта.

Так, в заявлении О введении бесполетной зоны над территорией Украины и мерах по ограничению российской агрессии, подготовленном комиссией по иностранным делам, подчеркивается, что бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и для гарантирования безопасности украинских атомных станций.

Парламент Литвы в заявлении выразил твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии, а также подтвердил непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сейм сослался на постановление президента Украины Владимира Зеленского от 28 февраля, в которой он просит объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной. Депутаты отмечают, что российские агрессоры используют на территории Украины все более бесчеловечную тактику и оружие, атакуя гражданских лиц, и в настоящее время ведутся массовые бомбардировки гражданских объектов.

Сейм напоминает о принятой 2 марта Генеральной ассамблеей ООН резолюции об агрессии России против Украины и заявлении Международного суда ООН 16 марта с требованием к России остановить вторжение в Украину.

Депутаты также призвали принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны – закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов и судов.

Также парламент Латвии призвал страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины, поставляя военную экипировку и оружие, чтобы защитить ее территорию от агрессии. Парламент призывает ЕС усиливать санкции против России, пока она не прекратит агрессию против Украины и не выведет свои войска с ее территории.

В резолюции отмечается, что санкции должны быть применены и к Беларуси, которая причастна к войне России против Украины.

Ранее с аналогичным обращениям к странам-членам ООН обратились парламенты Латвии и Эстонии.

Напомним, западные страны отказ закрыть небо объясняют высоким риском конфронтации с Россией, которая угрожает начать "ядерную Третью мировую войну".