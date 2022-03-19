Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
18 марта 22, 22:30
Си Цзиньпин поговорил с Байденом об Украине
Лидер Китая Си Цзиньпин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидер Китая Си Цзиньпин согласился с президентом США Джо Байденом, что война в Украине никому не пойдет на пользу

Лидер Китая Си Цзиньпин пообщался с президентом США Джо Байденом по поводу войны в Украине. Конфликт никому не пойдет на пользу, подтвердил глава КНР.

Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает Reuters.

В частности, Си Цзиньпин заявил, что конфликты и конфронтации, подобные войне России против Украины, не отвечают ничьим интересам.

"Украинский кризис – это то, что мы не хотим видеть", – сообщил глава КНР.

Президент Китая добавил, что обе страны должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и каждая из них должна брать на себя соответствующую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

- 13 марта американские СМИ сообщили, что Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной. В Китае ответили, что не слышали, чтобы Россия просила о такой помощи.
- Однако в Госдепе считают, что Китай может поддержать агрессию РФ военной техникой.
- Байден должен был предупредить сегодня лидера КНР об ответственности, которую она понесет в случае поддержки России в войне с Украиной, судя по обещаниям главы Госдепа Энтони Блинкена.
liga.net
Ещё по теме:
Байден объявил о санкциях против оператора СП-2
Байден объявил о новых санкциях против РФ от G7
Путин начал репрессии против службы ФСБ – Медуза
Китай согласился помочь РФ в войне с Украиной - FT
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Китай рассматривает оказание военной помощи РФ - Politico
noimageМакрон выразил Путину "озабоченность" из-за Мариуполя
noimageВ НАТО прокомментировали разочарование Зеленского альянсом
noimageЗеленского и народ Украины выдвигают на Нобелевскую премию
Лента новостей