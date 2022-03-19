Си Цзиньпин поговорил с Байденом об Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин пообщался с президентом США Джо Байденом по поводу войны в Украине. Конфликт никому не пойдет на пользу, подтвердил глава КНР.
Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает Reuters.
В частности, Си Цзиньпин заявил, что конфликты и конфронтации, подобные войне России против Украины, не отвечают ничьим интересам.
"Украинский кризис – это то, что мы не хотим видеть", – сообщил глава КНР.
Президент Китая добавил, что обе страны должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и каждая из них должна брать на себя соответствующую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.