США предложили Турции отдать Украине ЗРК С-400 – Reuters

Администрация США неофициально обсуждала с Турцией возможность передачи для Украины систем противоракетной обороны С-400 российского производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом Доме.

Как сообщается, американские официальные лица обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами в феврале, но не делали при этом никаких конкретных или официальных запросов.

Тема также поднималась во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале марта в рамках более широкой дискуссии о том, как США и их союзники могут усилить поддержку Украины.

Передача Украине закупленных Турцией у России комплексов С-400 могла бы также сгладить противоречия между Вашингтоном и Анкарой, вызванные этой сделкой. США с 2019 года неоднократно просили Турцию отказаться от зависимости от российских поставок, ввели из-за этого контракта санкции в отношении оборонной промышленности Турции и исключили Турцию из программы эксплуатации истребителей F-35.

Турецкие официальные лица сообщения о предложениях США не комментировали.





14 декабря 2020-го Минфин США ввел санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией С-400.





15 июня 2021 года американские войска отработали серию имитированных ударов по С-400 в рамках учений Africa Lion 2021.